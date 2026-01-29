泰國來港航班旅客被偷外幣 同日出境行李藏彈簧刀 2男被捕
更新時間：09:10 2026-01-29 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-29 HKT
警方表示，機場警區昨日（28日）接獲報案，指一班由泰國飛往香港的航班上，一名香港旅客將手提行李放在座位上方的置物櫃，其後發現手提行李內的現金不翼而飛。人員接報到場，經初步調查後以涉嫌盜竊拘捕一名38歲的內地男子。調查顯示，該名男子疑盜取該名受害人外幣現金，共約值7,000元港幣，他正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第6隊跟進。
另外，同日機場警區亦接報，指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有手提行李內藏有違禁物品，而該件手提行李屬於一名打算前往北京的60歲香港男子。人員接報到場，發現涉事手提行李內藏有一把彈簧刀，該名男子涉嫌違反《航空保安條例》被捕，他已獲准保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第2隊跟進。
