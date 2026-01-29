Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國來港航班旅客被偷外幣 同日出境行李藏彈簧刀 2男被捕

突發
更新時間：09:10 2026-01-29 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-29 HKT

警方表示，機場警區昨日（28日）接獲報案，指一班由泰國飛往香港的航班上，一名香港旅客將手提行李放在座位上方的置物櫃，其後發現手提行李內的現金不翼而飛。人員接報到場，經初步調查後以涉嫌盜竊拘捕一名38歲的內地男子。調查顯示，該名男子疑盜取該名受害人外幣現金，共約值7,000元港幣，他正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第6隊跟進。

另外，同日機場警區亦接報，指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有手提行李內藏有違禁物品，而該件手提行李屬於一名打算前往北京的60歲香港男子。人員接報到場，發現涉事手提行李內藏有一把彈簧刀，該名男子涉嫌違反《航空保安條例》被捕，他已獲准保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第2隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
17小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
20小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
17小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
52分鐘前
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光
影視圈
12小時前
美國減息｜美今夜議息 「聯儲局線人」籲留意一個關鍵措辭 沃勒投票取向值得關注
美國減息｜聯儲局宣布維持利率不變 「聯儲局線人」籲留意一個關鍵措辭
宏觀經濟
6小時前