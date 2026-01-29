Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜順利邨48歲男子高處墮下 當場不治

突發
更新時間：05:40 2026-01-29 HKT
發佈時間：05:40 2026-01-29 HKT

今日（29日）凌晨1時50分，警方接獲順利邨利祥樓保安報案，指一名男子倒臥於大廈對開地面，懷疑從高處墮下。

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

警方及救援人員到場，證實48歲姓黃男子已當場死亡。初步調查顯示，相信事主從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定，案件列作「有人從高處墮下」處理。

