珍惜生命｜順利邨48歲男子高處墮下 當場不治

今日（29日）凌晨1時50分，警方接獲順利邨利祥樓保安報案，指一名男子倒臥於大廈對開地面，懷疑從高處墮下。

警方及救援人員到場，證實48歲姓黃男子已當場死亡。初步調查顯示，相信事主從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定，案件列作「有人從高處墮下」處理。