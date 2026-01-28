「國際海關節」陳茂波陳子達主禮 主旨竭誠守關衞家國 機智執法護社羣

香港海關昨日（27日）在香港會議展覽中心舉行2026年「國際海關節」酒會，並由財政司司長陳茂波及海關關長陳子達主禮。今年，世界海關組織將「國際海關節」的主題定為「竭誠守關衞家國，機智執法護社羣」，旨在彰顯海關秉持使命、致力打擊罪案，保障國家安全與社會繁榮。

香港海關昨日（27日）在香港會議展覽中心舉行2026年「國際海關節」酒會。

酒會由財政司司長陳茂波及海關關長陳子達主禮。

超過300名嘉賓出席是次酒會。

財政司司長陳茂波讚揚香港海關在便利通關、執法保安及保障市民福祉方面擔當重要角色。他表示，面對地緣政治、科技變革及供應鏈重塑，香港作為國家的「南大門」，貿易格局正經歷深刻變化；香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，將同時迎來新機遇與新挑戰。

陳茂波指出，面對新形勢，香港海關須繼續與時並進，善用科技提升執法效能；同時加強與海內外夥伴的協作，為推動國際海關合作貢獻更大力量。

陳子達在致辭中提到，現時人工智能正為日常生活帶來深遠的變革，而香港海關亦積極應用創新科技加強貿易便利化和鞏固口岸安全，以促進經濟發展和全面保障社會穩定。他又讚揚同僚的專業表現，致力以卓越的執法成效提升公眾福祉。他重申，香港海關會繼續努力不懈，成為現代化、高效且具前瞻性的精銳執法部隊。

香港海關在1987年加入世界海關組織，「國際海關節」自此成為香港海關的年度盛事。陳茂波亦於會上頒發世界海關組織嘉許狀予香港海關人員和合作夥伴，表揚他們在與國際海關節主題相關的不同海關事務上所作出的傑出貢獻。

超過300名嘉賓出席是次酒會，包括香港特別行政區政府官員、行政會議成員和立法會議員、中央人民政府駐港機構及內地和澳門海關代表、多國駐港使節、外國海關專員，以及私人機構代表等。