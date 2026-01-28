大興邨斬人｜房署曾向施襲男發警告信 安排事主一家緊急調遷

屯門大興邨興昌樓上周五（23日）發生傷人血案。60歲姓譚男住戶，在走廊以一把長約30厘米的菜刀，襲擊樓下姓謝一家三口鄰居，四人俱送院治理。警方以涉嫌傷人拘捕譚男，暫控他三項傷人罪，並於24日在沙田裁判法院提堂。房屋署今日(28日）回應事件，證實自去年8月已介入及協助調停兩戶矛盾，曾向施襲住戶發警告信。傷人事件後正為遇襲住戶安排臨時住所及緊急調遷。

事發於1月23日早上7時半，屯門大興邨興昌樓一名60歲姓譚男住戶，在走廊以一把長約30厘米的菜刀，襲擊樓下姓謝一家三口鄰居。警方接報趕至時，施襲男子已被一眾街坊制服，惟46歲謝姓男戶主手指及頸膝受傷、44歲姓馬妻子右手前臂被割傷、10歲女兒因奪刀亦雙手受傷淌血，施襲譚男亦手部受傷，四人清醒被送往屯門醫院治理。

房屋署就該宗傷人案今早（28日）作出回覆，發言人指十分關注該傷人事件，事件發生後，該署職員即時聯絡受傷家庭作出慰問，並正為他們提供適切協助。房屋署對一切的暴力行為絕對不能接受，並予以強烈譴責 ，會嚴肅跟進在公共屋邨發生的違法暴力個案，若相關個案抵觸租約條款，會考慮向違法租戶發出遷出通知書。

發言人指，施襲男子居於受傷家庭的樓上單位。去年8月15日，該租戶首次投訴居於樓下單位的受襲家庭因使用冷氣機而導致其單位地板出現冷凝水。在收到投訴後，屋邨辦事處職員立即到雙方單位視察，確認冷凝水情況僅出現在樓上單位的小部分地方，而且情況並不嚴重。屋邨辦事處職員並為樓上租戶提供吸水毛巾及小型吸濕器，以幫助吸走地面濕氣，令冷凝水的情況有所改善。

其後，該署於同年8月19日接獲樓下單位租戶投訴，指樓上租戶損壞地台，令樓下單位的天花亦出現約一厘米直徑的小孔洞，樓下租戶已自行報警處理，屋邨辦事處職員知悉事件後，全力配合警方調查，同時房屋署職員亦到樓下單位向租戶作出慰問，並協助清理由孔洞跌下的小量砂礫。

由於受損小孔只有一厘米直徑，屬非常輕微損毀，而且十分容易修補，屋邨辦事處翌日便已完成修補工程，事發後，樓上租戶表現悔意，並且承諾不會再犯，屋邨辦事處職員考慮到該租戶只是一時衝動及初犯，基於情理法兼備的考慮下，決定給予一次改過機會，所以不追究樓上租戶破壞公物一事。雖然該署並沒有就破壞天花事件進一步追究，但就事件向該租戶發出警告信，並嚴肅警告租戶日後若再次違反租約規定，該署會考慮收回單位。

儘管冷凝水問題持續得到改善，樓上租戶仍有向屋邨辦事處作出有關投訴，每次職員都有到雙方單位了解及處理。在持續提供適切協助後，在12月初最後一次探訪中，樓上租戶向職員表示已一段時間無冷凝水問題，職員無需再家訪他。在8至12月期間，辦事處職員合共到樓上單位進行15次家訪，期間樓上租戶一直能與職員保持正常溝通，情緒穩定，最終冷凝水問題在職員努力協助下亦得以解決。

樓下單位租戶在去年9月曾向邨辦表示懷疑受到樓上單位租戶騷擾。因應這個情況，屋邨辦事處職員隨即與樓下租戶講解和商討調遷安排，並於2025年12月上旬通知租戶可揀選單位，但租戶於2026年1月上旬回覆房屋署表示不欲參與揀選安排。傷人事件發生後，該署同日已再次聯絡租戶，目前正為他們安排臨時住所及緊急調遷。