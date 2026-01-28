油尖警區聯同入境事務處人員昨日（1月27日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕30人。

行動中，人員拘捕26名內地女子、1名內地男子、2名外籍女子及1名本地男子，年齡介乎18至57歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

警聯同入境處油尖反黑工及掃黃 拘捕30人。警方圖片

警方表示，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁3年。

警方指，僱主如僱用不可合法受僱的人，而該人屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款500,000元及監禁10年。任何人違反對其有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁2年。