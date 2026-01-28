Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聯同入境處油尖反黑工及掃黃 拘捕30人

突發
更新時間：02:25 2026-01-28 HKT
發佈時間：02:25 2026-01-28 HKT

油尖警區聯同入境事務處人員昨日（1月27日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕30人。

行動中，人員拘捕26名內地女子、1名內地男子、2名外籍女子及1名本地男子，年齡介乎18至57歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

警聯同入境處油尖反黑工及掃黃 拘捕30人。警方圖片
警聯同入境處油尖反黑工及掃黃 拘捕30人。警方圖片

警方表示，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁3年。
警方指，僱主如僱用不可合法受僱的人，而該人屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款500,000元及監禁10年。任何人違反對其有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁2年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
4小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
13小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
10小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
5小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
8小時前
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏1900萬 即睇50最旺號碼！
六合彩︱1900萬頭獎結果出爐 入嚟對冧把！
社會
4小時前
01:37
撞車黨｜警審視30宗涉新型碰瓷黨個案 最高索償金額達$80萬 暫無人被捕
突發
5小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
5小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
4小時前