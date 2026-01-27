旺角麻雀館男職員櫃員機存款 遭偷去5萬元現金 警追緝賊人

旺角發生搶劫案。周一（27日）晚上10時許，一名36歲男子於彌敦道589至589A號一間銀行外，遭一名男子偷走約5萬元現金。警員接報到場，案件列「偷竊」調查，暫未有人被捕。

消息指，報案人是一間麻雀館職員，事主按指示將現鈔港幣$100,000帶到銀行存入公司戶口內。其間事主已成功將其中港幣50,000經自動櫃員機存入公司戶口內，並將其餘的現鈔放在自動櫃員機密碼按鍵的上方。

突有一名不明身份的男子從事主身後取走現鈔並往油麻地方向逃去。事主嘗試追截，但當追到彌敦道與登打士街交界時失去逃走男子的身影。案件列為「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第四隊負責調查。

男事主在櫃員機存款時遭偷錢。

警方正追查賊人下落。

事主在事件中左膝擦傷及瘀傷，救護員到場為其治理，惟事主其後拒絕送院。警方正追緝涉案男子下落。

警方表示，晚上10時6分接獲一名姓蔡（36歲）男子報案，指其於彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，懷疑被一名非華裔男子搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。警方正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲。