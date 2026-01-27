旺角男子櫃員機存款時遇劫 遭搶去5萬元現金 警追查賊人下落

旺角發生搶劫案。周一（27日）晚上10時許，一名36歲男子於彌敦道589至589A號一間銀行外，遭一名男子搶走約5萬元現金。警員接報到場，案件列「搶掠」調查，暫未有人被捕。

消息指，男事主事發時在銀行外，準備將10萬元現金存入櫃員機，當事主存入約5萬元後，突被一名懷疑非華裔男子搶去餘下的5萬元現金，賊人得手後隨即向登打士街、窩打老道方向逃去。

男事主在櫃員機存款時遇劫。

警方正追查賊人下落。

事主在事件中左膝擦傷及瘀傷，救護員到場為其治理，惟事主其後拒絕送院。警方正追緝涉案男子下落。

警方表示，晚上10時6分接獲一名姓蔡（36歲）男子報案，指其於彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，懷疑被一名非華裔男子搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。

人員接報到場，經初步調查，案件列作「搶掠」，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲