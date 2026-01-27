Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

撞車黨｜警接5人報案涉新型碰瓷黨 正審視30宗個案最高索償金額達$80萬

突發
更新時間：19:57 2026-01-27 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-27 HKT

「撞車黨」向輕微行車意外的司機索取天價賠償個案越揭越多，引起全城關注。警方至今收到5名市民報案，今日（27日）聯同香港保險業聯會召開記者會，調查涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件（即 「新型碰瓷黨」)。

 

相關新聞：東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰

之前多名苦主向《東張西望》現身舉報：

苦主 日期 過程 索償金額
 John 7/2023 駕駛私家車在迴旋處溜前，撞到前面一輛寶馬私家車，對了聲稱受了傷，John不小心駕駛罪名成立，2024年8月，收到對方律師信。 50.54萬
張先生  5/2024 荃灣街市買餸，倒車時與一輛白色Tesla電動車輕微相撞。 61.73萬
陳小姐 5/2024 駕駛私家車駛經觀塘道近創紀之城時進行切線，7月收到對方的律師信。 約61 萬
蔡先生 10/2024 駕車到港島，因不熟路切了白線，其後收到交通部信件，指違例駕駛罰款450元，其後再收到對方的律師信。 數萬元
伍先生 10/2024 當時伍先生還是P牌，切線時沒留意後面有車駛至，後車急煞，其後被判不小心駕駛，2025年9月，收到對方的律師信。

80萬
許小姐 2024 在跑馬地駕車時，與前方掛學牌的車輛發生輕微碰撞，詎料事後被對方教車師傅和學神索賠。 90萬

