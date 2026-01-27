撞車黨｜警接5人報案涉新型碰瓷黨 正審視30宗個案最高索償金額達$80萬
更新時間：19:57 2026-01-27 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-27 HKT
「撞車黨」向輕微行車意外的司機索取天價賠償個案越揭越多，引起全城關注。警方至今收到5名市民報案，今日（27日）聯同香港保險業聯會召開記者會，調查涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件（即 「新型碰瓷黨」)。
之前多名苦主向《東張西望》現身舉報：
|苦主
|日期
|過程
|索償金額
|John
|7/2023
|駕駛私家車在迴旋處溜前，撞到前面一輛寶馬私家車，對了聲稱受了傷，John不小心駕駛罪名成立，2024年8月，收到對方律師信。
|50.54萬
|張先生
|5/2024
|荃灣街市買餸，倒車時與一輛白色Tesla電動車輕微相撞。
|61.73萬
|陳小姐
|5/2024
|駕駛私家車駛經觀塘道近創紀之城時進行切線，7月收到對方的律師信。
|約61 萬
|蔡先生
|10/2024
|駕車到港島，因不熟路切了白線，其後收到交通部信件，指違例駕駛罰款450元，其後再收到對方的律師信。
|數萬元
|伍先生
|10/2024
|當時伍先生還是P牌，切線時沒留意後面有車駛至，後車急煞，其後被判不小心駕駛，2025年9月，收到對方的律師信。
|
80萬
|許小姐
|2024
|在跑馬地駕車時，與前方掛學牌的車輛發生輕微碰撞，詎料事後被對方教車師傅和學神索賠。
|90萬
