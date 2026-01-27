撞車黨｜警接5人報案涉新型碰瓷黨 正審視30宗個案最高索償金額達$80萬

苦主 日期 過程 索償金額

John 7/2023 駕駛私家車在迴旋處溜前，撞到前面一輛寶馬私家車，對了聲稱受了傷，John不小心駕駛罪名成立，2024年8月，收到對方律師信。 50.54萬

張先生 5/2024 荃灣街市買餸，倒車時與一輛白色Tesla電動車輕微相撞。 61.73萬

陳小姐 5/2024 駕駛私家車駛經觀塘道近創紀之城時進行切線，7月收到對方的律師信。 約61 萬

蔡先生 10/2024 駕車到港島，因不熟路切了白線，其後收到交通部信件，指違例駕駛罰款450元，其後再收到對方的律師信。 數萬元

伍先生 10/2024 當時伍先生還是P牌，切線時沒留意後面有車駛至，後車急煞，其後被判不小心駕駛，2025年9月，收到對方的律師信。 80萬