珍惜生命│安達邨男子樓梯欄杆上吊 當場氣絕身亡

突發
更新時間：12:36 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:36 2026-01-27 HKT

秀茂坪安達邨愛達樓籃球場旁，今（27日）早上約11時，一名年約40歲男子，被發現在連接天橋的梯間欄杆，以白色幼麻繩上吊自殺，救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕身亡，警方正調查其身份及尋死原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

