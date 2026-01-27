Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳景林邨洗魚池致逾百條魚慘死 愛協：114魚死亡 82魚及4龜倖存

突發
更新時間：16:14 2026-01-27 HKT
發佈時間：04:51 2026-01-27 HKT

將軍澳景林邨發生殘酷對待動物事件。景林邨景棉樓對出魚池於周一（26日）進行清潔工程期間，有逾百條魚被撈起後，懷疑人員未有妥善提供足夠氧氣，導致大量魚被放置大半天後，有逾百條魚缺氧慘死。

懷疑氣泵故障致供氧不足

據《香港動物報》及動物救援團體「香港救援鳩鴿及雀鳥」表示，景林邨景棉樓對出魚池於昨日進行清潔工程期間，清潔公司將池內逾百條魚撈起，放置於三個箱子及一個小型水池內，惟現場懷疑氣泵出現問題，未有提供足夠氧氣，導致大批魚當場死亡。

有熱心市民於當晚約7時發現情況後，隨即報警及通知愛護動物協會。警方及愛協督察其後到場了解事件，報案人亦已錄取口供。據了解，逾百條魚證實死亡，但部分倖存魚隻情況虛弱，當中不少為錦鯉。動物救援機構「龜途」創辦人亦於深夜到場協助救援，並指現場另有4隻龜，包括兩隻巴西龜及兩隻草龜。

相關新聞：景林邨死魚事件│數十條魚搬池仍死 居民直指管理公司失職「整到啲魚死晒！」

團體批評處理方式欠缺基本動物護理常識，並關注事件是否涉及疏忽或不當對待動物，呼籲相關管理單位交代事件經過及改善程序。

事件在網上引起關注，有附近居民留言指：「我住附近，每次經過景林邨都會睇魚，估唔到會變成咁，魚都係生命，好可憐。」亦有網民批評：「打氣泵都冇，又放咁耐，一定出事。」另有人直言：「咁過分嘅人都有，完全冇常識。」

相關新聞 : 景林邨死魚事件│逾百魚反肚 居民心痛難過 「咁樣虐待生命係謀殺！」

fb龜途 The Turtle's Inn圖片
fb龜途 The Turtle's Inn圖片
事件中，共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還。香港動物報圖片
事件中，共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還。香港動物報圖片
fb龜途 The Turtle's Inn圖片
fb龜途 The Turtle's Inn圖片

警方回覆《星島頭條》查詢表示，周一晚上8時01分接獲市民報案，指寶林北路38號魚池的魚被取出，並放在旁邊三個魚缸內，其中部分魚已死亡。警員到場經初步調查，原本列作「求警協助」案件，已改列為「殘酷對待動物」跟進，並由將軍澳警區刑事調查隊接手處理。警方表示，事件暫未有人被捕，調查仍在進行。

愛協：114魚死亡 82魚及4龜倖存

愛協表示，據了解清洗魚池工作由昨天中午開始，工作人員將池內約200條魚分別放置在三個容器內，環境十分擠擁。情況至晚上仍未有改善，懷疑因為工人疏忽引致大量魚隻死亡，隨即聯絡警方及愛協。愛協督察在場調查後發現有大約一半魚隻死亡，現場只有一個水泵正在運作，初步懷疑因為缺氧而引致大量魚隻死亡。現場初步點算後，有114條魚死亡，有82條魚及4隻龜仍然生存。愛協督察檢取部分魚隻屍體，稍後送往漁護署解剖以了解死因，而存活的動物由屋苑管理公司安放在屋苑內的另一水池繼續照顧。

