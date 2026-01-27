18個月大女嬰科大職員宿舍內跌倒 額頭受傷一度昏迷 急救後清醒送院
更新時間：00:03 2026-01-27 HKT
發佈時間：00:03 2026-01-27 HKT
發佈時間：00:03 2026-01-27 HKT
科技大學職員宿舍周一（26日）晚上發生幼童受傷事故。晚上近10時，警方接獲一名41歲婦人求助，指其18個月大的女兒在宿舍單位內意外跌倒，額頭撞傷後一度失去知覺。
救護人員接報趕到，立即為女嬰進行急救後甦醒，隨後由救護車送往將軍澳醫院接受檢查及治療。
警方到場了解後，案件暫列作「有人意外受傷」處理。
