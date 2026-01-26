西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
更新時間：23:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:36 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:36 2026-01-26 HKT
西環堅尼地城發生驚險交通意外。今日（1月26日）傍晚6時許，一名47歲姓許男司機，正駕車接載11歲兒子，並沿城西道西行。至近卑路乍灣公園時許男暈倒，私家車繼續沿山市街行駛，許子從旁嘗試控制，期間至近吉席街交界撞到一部七人車。隨後私家車再繼續行駛近百米，至石山街交界撞到防撞欄才停下。
事件中私家車車頭受損，七人車則車尾凹陷，所幸沒有波及其他途人。救護員其後接報趕至，將昏迷男司機送院搶救。目前警方仍在調查意外。
最Hit
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
12小時前
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
2026-01-26 00:01 HKT