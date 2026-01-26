西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下

西環堅尼地城發生驚險交通意外。今日（1月26日）傍晚6時許，一名47歲姓許男司機，正駕車接載11歲兒子，並沿城西道西行。至近卑路乍灣公園時許男暈倒，私家車繼續沿山市街行駛，許子從旁嘗試控制，期間至近吉席街交界撞到一部七人車。隨後私家車再繼續行駛近百米，至石山街交界撞到防撞欄才停下。

事件中私家車車頭受損，七人車則車尾凹陷，所幸沒有波及其他途人。救護員其後接報趕至，將昏迷男司機送院搶救。目前警方仍在調查意外。