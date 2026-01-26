洪水橋兩車爭路 輕貨兩男遭鐵棍毆臉淌血送院 警追緝私家車司機
發佈時間：14:57 2026-01-26 HKT
天水圍洪水橋新李屋村一公廁對開，今（26日）早上10時44分，姓吳（28歲）男子駕駛一部輕型貨車到上址，其間與一名駕私家車的男子，因爭路發生爭執，其間私家車男司機以鐵棍襲擊吳男及姓張（28歲）輕貨男乘客，兩人報警求助，私家車司機逞兇後跳上車，往洪水橋方向逃去。
吳男的手、臉及咀受傷流血，而張男則鼻、眼及手腳傷，均清醒被送往屯門醫院救治。警方將案件列襲擊致造成身體傷害，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方正通緝一名年約40歲本地男子，案發時穿着藍色上衣、灰色短褲、白色鞋，戴黑色鴨咀帽。
