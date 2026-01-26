中電短暫電壓驟降 油尖旺區至少11宗困𨋢報告

今(26日)早上10時19分至10時30分，消防接獲至少11宗困𨋢報告，涉及尖沙咀、油麻地、旺角等區，事件沒有人受傷。

中電發言人證實，今(26日)上午約10時16分，中電位於油麻地區內的13萬2千伏特供電線路，懷疑受到第三方干擾，錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。

附近部分客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正跟進事件。