大圍教友猝死｜死者生前任職食環署督察 署方：深感哀痛

大圍文禮路10號一教會昨日（25日）發生教友猝死事件，一名42歲男教友被發現暈倒洗手間內，經送院搶救後不治。死者生前是食物環境衞生署督察，署方回應事件表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。

事發的教會。資料圖片

死者42歲姓何，據悉他與妻子結婚逾5年，居於荃灣，兩人未有子女。事主生前任職食環署督察，曾向妻子提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，並偶然會感到心口痛，但並沒有求診或檢查。其後他已轉回正常工作時間，毋須再輪班。

昨日早上約10時，何男與妻子吃過早餐後，一同到文禮路10號教會出席崇拜活動，期間何男報稱肚痛不適，於是前往洗手間。惟何妻見他良久未返感到擔心，於是四出尋人，詎料有教友發現何男暈倒於二樓男厠內，何妻見丈夫陷入昏迷，於是報警求助。其後救護人員到場，將何男送往沙田威爾斯親王醫院，惜終告不治。

何妻對丈夫突然離世，感到難以接受。她表示，丈夫過去不時打網球，身體一向表現得很健康，雖然「有時講心口痛，但都係食啲成藥」，未曾入院，也未做過身體檢查。現時案件交由田心警區雜項調查隊跟進，死因有待驗屍進一步確定。