大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕

今(26日)早上7時25分，一部SUV私家車沿大埔汀九路往大美督方向行駛， 至大貴街交通燈位時，撞到一名踩單車男子，單車飛彈車頭擋風玻璃，男子倒在車頭3米外重創，昏迷不醒，被送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。警方經調查後，拘捕私家車司機涉危險駕駛導致他人死亡。

現場所見，私家車車頭擋風玻璃破裂現大窿，車冚凹陷，單車更被撞至前後輪胎飛脫，其中一輪胎跌在私家車車尾，另一輪胎仍未尋回。私家車車頭前3米遺下一灘血迹。而單車架則飛彈至血迹前30米外。

現場為大發街的交通燈位行人過路處，據悉，私家車沿汀角路往大美督方向慢線行駛，當時為行車綠燈，駛至大貴街行人過路處時，單車由私家車車頭右至左駛過，疑有人「衝紅公仔」被私家車撞倒飛彈倒地。現場遺下鴨咀帽、環保袋、涼鞋，袋內放有個人衣褲，估計死者住在附近，事發時踩單車外出晨運。

運輸署宣布，因交通意外，汀角路(往大尾篤方向)近大貴街的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。