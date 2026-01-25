消防連續兩周末巡查覆查高風險樓宇 揭259項違規六成涉阻塞逃生途徑

大埔宏福苑火災引起社會廣泛關注樓宇消防安全。消防處於去年12月23及24日，曾特別巡查全港132幢高風險商業大廈並執法，成效顯著。為進一步鞏固成果，消防處連續兩個周末（1月16至18日，及1月23至25日）採取特別執法行動。其間，消防處派出便裝人員，針對已識別的共36幢高風險目標大廈，加強突擊巡查及覆查，持續跟進樓宇管理狀況，防止火警危險再現。

消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武表示，行動中人員發現259個違規事項，約六成涉及逃生途徑被阻塞，其餘有防煙門損壞或被楔開等。當中，70項被發出「消除火警危險通知書」，37項被直接檢控，152項仍在跟進。消防舉例，人員巡查發現有樓宇居民為貪方便，將雜物放在走火通道，或楔開防煙門以便搬運，一旦發生火警，將阻及市民逃生，濃煙亦會在大廈迅速蔓延，人員執法後情況大大改善。另外，消防也發現如大廈居民多數使用升降機出入，較少使用樓梯，其樓梯違規情況則較普遍，呼籲市民關注。

消防處交代連續兩個周末（1月16至18日，及1月23至25日）採取的特別執法行動。梁國峰攝

另外，消防處分區公眾安全隊透過宣傳教育，例如擺設街站，聯同當區政府部門、地區人士組織及關愛隊等，進行消防安全探訪及派發「防火三寶（滅火筒、滅火氈和獨立火警偵測器）」，或舉辦消防安全實戰工作坊，以加強市民防火意識。其中消防處分區副指揮官（九龍西）/公眾安全馮景楠提到，九龍西（深水埗及旺角）一區域舊式商住樓宇高度密集，三無大廈及分間單位比例最高。當中，區內目標樓宇有約940幢，目標兩年內完成巡查。

由於樓宇眾多，分區公眾安全隊按小區規劃形式，主動巡查小區內目標樓宇，收集及處理火警危險；其後整合區內火警風險地圖，例如三無大廈或欠缺管理的樓宇；隨之因應不同風險及管理狀況投放更多資源再針對巡查，並透過地區力量協作重點宣傳。

他舉例，分區公眾安全隊去年3月31日成立後不久，去年4月人員便得知深水埗一幢「三無大廈」因欠缺管理，逃生通道被嚴重阻塞。人員遂執法及宣傳教育雙管齊下，以「消除火警危險通知書」要求業主清除阻塞物，同時即晚跨政府部門及關愛隊派員探訪居民及派發「防火三寶」，甚至安排少數族裔消防員及關愛隊上樓，以提升居民應急準備知識。數日內，相關阻塞便已全部清除。人員亦會不定期返回大廈覆查，確保良好狀況維持。

展望未來，消防處將持續對目標樓宇主動巡查及執法，由於是次行動便衣巡查成效較顯著，因此會持續使用突擊及便衣方法。另外，人員會針對高風險樓宇進行重點應急宣傳及派發「防災應急包」，並人員加強為地區關愛隊隊員提供應急準備訓練，同時在地區建立消防安全文化。