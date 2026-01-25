油麻地平治遇查狂飆至何文田 男司機棄車逃逸 警車內檢依托咪酯
發佈時間：04:11 2026-01-25 HKT
西九龍總區衝鋒隊人員，今日（25日）凌晨約1時，在油麻地登打士街近渡船街設置路障截查，期間一輛白色平治私家車駛至。警員示意停車，但男司機未有理會，立即加速駛離。警員曾打破左邊後座乘客座位玻璃窗制止，但仍未成功，遂展開追截行動。
涉事平治高速駛走，至何文田佛光街33號、香港房屋委員會總部對開時，男司機棄車朝東何文田配水庫遊樂場方向逃逸。
警方隨後在車內檢獲懷疑毒品，包括依托咪酯（俗稱「太空油」），其重量及價值仍有待點算。警方正調查事件，正追查司機下落。
