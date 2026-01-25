Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警派無人機助打擊非法改裝及賽車 東九龍扣查4私家車及6電單車

突發
更新時間：03:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：03:15 2026-01-25 HKT

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊聯同東九龍衝鋒隊人員，周六（24日）晚上展開聯合行動，於啟德郵輪碼頭一帶設置路障，調派無人機與地面的人員配合以打擊非法改裝車輛及非法賽車。

行動中，人員截查約四十輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。經初步檢驗後，其中4輛私家車及6輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被扣留在九龍灣車輛檢驗中心作進一步檢驗。此外，人員亦向另外10輛涉事車輛發出欠妥車輛報告。

警派無人機助打擊非法改裝及賽車 東九龍扣查4私家車及6電單車。警方圖片
警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續在東九龍總區的違例黑點加強執法打擊非法賽車及非法改裝車輛，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

