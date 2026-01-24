堅尼地城豪宅屋苑遭醉漢誤闖 警員接報到場帶走

今日（23日）凌晨2時許，警方接獲堅尼地城9A號屋苑保安報案指，發現一名可疑男子出現在屋苑內，懷疑他從外面爬牆闖入，有不軌企圖。

警方派員到場，找到該名可疑男，發現他滿身酒氣，懷疑因醉酒經後門誤闖屋苑，遂將他帶走。案件列「發現可疑人」處理。

據悉，警方經調查後，放男子離去，並無進行拘捕。