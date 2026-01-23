油麻地華豐大廈冧石屎 男子頭部遭擊傷送院

油麻地發生墮物傷人案。今日（23日）下午4時許，警方接獲途人報案指，指彌敦道298至306號華豐大廈，有一塊石屎從天而降，擊中一名60多歲男子。他頭部受傷，幸神智清醒，救護員趕至為他包紮後，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。