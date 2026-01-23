女子誤信男網友 投資虛擬貨幣慘被呃$2140萬
更新時間：16:32 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-23 HKT
警方早前接獲一名女子報案，指在社交平台認識一名男子，邀請她透過一個交易平台投資虛擬貨幣。受害人於去年8月至12月期間，多次將約值2140萬元的虛擬貨幣轉賬至其他戶口，其後未能提取虛擬貨幣，懷疑受騙遂報案。警方經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。
警方呼籲市民提防任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」。在投資虛擬產品前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。如有不清楚的地方，應該諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。
