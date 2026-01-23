猜猜我是誰│收報酬向受害人收騙款 警拘1內地漢涉10宗騙案涉款163萬元

內地漢收取報酬受詐騙集團招攬，向「猜猜我是誰」電話騙案的受害人收取保釋金，警方先後接獲兩名事主報案，指騙徒致電冒充是其子女，因刑事案被捕要求交保釋金，探員經調查後，前日在九龍塘站外拘捕該名內地漢，並揭發他與10宗同類案件有關，涉款163萬元。其中最大宗騙案高達60萬元，受害男長者被騙去畢生積蓄。

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝督察湯敬培講述案情時表示，今 年1月20日，九龍城警區接獲兩名受害人報案。受害人分別表示，接到騙徒來電，冒充其親人，並聲稱「被警察拘捕，需要交保釋金」，要求受害人帶同現金到指定地點交收。由於騙徒聲線同受害人親人相似，受害人在擔心及慌張下，按指示帶同現金到指定地點交予騙徒。其後發現受騙，於是報警求助。

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝督察湯敬培講述案情。楊偉亨攝

警方接報後立刻採取行動，包括追查大量閉路電視，包括警方銳眼計劃下安裝的閉路電視。1月21日下午，九龍城警區人員於九龍塘港鐵站外發現一名中國藉男子，與案中涉案男子外貌相似。經初步調查，警方相信該名男子與上述兩宗電話騙案有關，負責與受害人見面並向他們收錢，警方於是以「以欺騙手段取得財產」將他拘捕。

其後，經過進一步深入調查及分析，發現該名被捕男子亦同時涉嫌與今年一月，在本港各區發生的另外八宗同類案件有關，損失金額合共港幣163萬。案中受害人全部是長者，年齡介乎69歲至88歲，損失金額由港幣4萬元至60萬元不等。其中最大宗被騙去60萬元的受害人為69歲男子，接騙徒電話冒充其女兒，訛稱因刑事案被捕要求交保釋金，事主不虞有詐，被騙去畢生積蓄。 被捕男子現正被扣留調查。警方會繼續追查他有否涉及其他同類案件，以及是否有其他涉案人士。

警方希望藉此重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

另外，「猜猜我是誰」這類騙案主要針對長者。騙徒利用長者關心則亂的心態，假冒其子女或親友，以「被拘捕」、「被禁錮」或者「急需醫療費」等不同藉口，要求即時支付大額現金。警方呼籲市民多留意身邊長者，多與家中長者溝通，留意他們有否異樣，例如突然神色慌張、迴避問題、或者突然要求提取大量現金。同時，如果任何銀行職員發現有長者前往銀行要求一次過提取大量現金，應該多加留意並詳細查問提取現金的目的。

警方提醒長者，如果收到任何自稱親友、索取金錢的緊急來電時，必須保持冷靜。先掛線，再用平時慣用的聯絡方法直接致電該親友核實，或與家人商量。記住要堅守「不轉賬、不交錢」原則——無論對方講甚麼理由，勿向陌生人轉賬或交付現金。