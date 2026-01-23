將軍澳堆填區女工捱貨車撞 手腳骨折半昏迷送院
發佈時間：13:59 2026-01-23 HKT
今(23日)/ 中午12時21分，將軍澳環保大道新界東南堆填區內，一部中型貨車卸下建築廢料後擬離開，司機突聽到有人大叫，司機停車後發現貨車左前胎壓住一名姓戴（63歲）女工的右邊身，他立即將車開走，女工右手掌、右大腿被壓至骨折，半昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，警方正調查意外原因。
