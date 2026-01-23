屯門大興邨冷氣機滴水埋積怨 一家三口遭鄰居刀傷浴血 10歲女奪刀遭割傷

今（23日）早上7時35分，屯門大興邨興昌樓，一名女童報案，指其父親遭一名男子用刀襲擊。警員接報到場，在樓上走廊位置，發現一名40多歲女子前臂刀傷淌血，其10歲女兒及丈夫亦受傷流血，另一名60歳男子身有酒氣，涉嫌傷人被捕，四人同被送院救治，警方列傷人案，正調查事件。

一名男子送院。FB「我們唯一的大興邨」

傷者登上救護。FB「我們唯一的大興邨」圖片

多部救護車到場。&FB「我們唯一的大興邨」圖片

現場消息稱，傷者為一家三口，姓謝（46歲）男戶主與44歲姓馬妻子及10歲幼女同住，與被捕60歲姓譚男子為樓上樓下鄰里關係。去年8月， 謝男曾因譚男家中冷氣機滴水問題，兩人發生過爭拗埋下積怨。

今晨7時半，謝男偕幼女出門乘電梯下樓期間，遇上譚男，有人情緒激動又再齟齬，譚男突從膠袋拿出刀來襲擊兩父女，謝妻聞呼救聲走出走廊了解時，被譚男以利刀割傷右前臂，而謝男糾纏時左手及右手手指受傷流血，頸部瘀傷，10歲女兒嘗試奪刀時左右手均受傷流血，稍後譚男由鄰居制服，警員到場時拘捕譚男涉傷人。一家三口被送往瑪嘉烈醫院治理。譚男身帶酒氣，被捕後與三傷者同送院治理。