屯門大興邨傷人案 一家三口遭鄰居襲擊 母前臂刀傷 兩父女擦傷 醉漢被捕

突發
更新時間：09:25 2026-01-23 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-23 HKT

今（23日）早上7時35分，屯門大興邨興昌樓，一名女童報案，指其父親遭一名男子用刀襲擊。警員接報到場，在樓上走廊位置，發現一名40多歲女子前臂刀傷淌血，其10歲女兒及丈夫擦傷，另一名60歳男子身有酒氣，涉嫌傷人被捕，四人同被送院救治，警方列傷人案，正調查事件。

一名男子送院。FB「我們唯一的大興邨」
傷者登上救護。FB「我們唯一的大興邨」圖片
多部救護車到場。&FB「我們唯一的大興邨」圖片
現場消息稱，傷者為一家三口，姓謝（46歲）男戶主與44歲姓馬妻子及10歲幼女同住，與被捕60歲姓譚男子為樓上樓下住戶，譚男於去年8月，投訴謝男的冷氣機滴水到其樓下單位，雙方發生爭執有積怨。

今晨謝男偕幼女出門乘電梯下樓期間，遇上譚男，有人情緒激動又再齟齬，譚男突從膠袋拿出刀來襲擊兩父女，謝妻聞呼救聲走出走廊了解時，被譚男以利刀割傷左前臂，而謝男則手指及膝蓋擦傷，女兒嘗試奪刀時左右手均擦傷，譚男身帶酒氣，與三傷者同送院治理。

 

 

