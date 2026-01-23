尖沙咀酒店命案｜死者身有多處刀傷 右頸被利刀插入 警方拘捕死者太太

尖沙咀柯士甸路近柯士甸道交界一酒店周四（22日）發生命案，一對年長夫婦昏迷房間內，送院後男子不治。警方表示，77歲姓關死者是退休人士，因長期病患尋死，案件列謀殺及企圖自殺案，警方已拘捕死者太太，即現場昏迷的73歲姓梁女子。

警方指，死者身上有多處刀傷，包括手臂，以及疑屬致命傷的右頸兩厘米刀傷，被利刀插入造成。警方在現場找到一把染血生果刀和一把2厘米餐刀，估計死者被殺前服用了安眠藥。

警方在酒店房間找到兩封遺書，均寫着因患有長期病患，無法支持下去，於是尋死。

警方又指，涉案夫婦二人結婚四十年，無家暴紀錄，而女被捕人身上並無傷勢，正在醫院接受觀察。被捕人與前夫在內地育有一名女兒。

案件發生在下午4時許，當酒店職員清潔房間時，赫然發現一對年長夫婦昏迷，大驚報警求助。救護員接報趕至將兩人送院，其中丈夫不治，妻子經搶救後則被送上病房。警方經調查後，將案件改列謀殺案跟進。

據悉案中夫婦於去年7月租住事發酒店，現場檢獲安眠藥樽，另外兩人有心臟病、肝病等病歷。晚上9時許，多名探員重返酒店蒐證。目前案件由油尖警區重案組跟進。