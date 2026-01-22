珍惜生命｜尖沙咀兩男女昏迷酒店房間 男死女獲救 疑因病厭世服藥自殺
今（22日）午4時許，尖沙咀柯士甸路某酒店，一對男女昏迷酒店房間，職員發現報警，由救護車送院搶救，男子搶救後不治。
據了解，男死者姓關（77歲），女事主姓梁（73歲），租住酒店房間數個月，現場檢獲安眠藥樽，估計兩人服用數十粒。據悉，二人患有心臟病、肝病等疾病紀錄，疑因疾病厭世，酒店職員下午清潔房間時揭發悲劇。案犨暫列「協助及教唆他人自殺」，交由油尖警區重案組第二隊跟進。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
