珍惜生命｜尖沙咀兩男女昏迷酒店房間 男死女獲救 疑因病厭世服藥自殺

今（22日）午4時許，尖沙咀柯士甸路某酒店，一對男女昏迷酒店房間，職員發現報警，由救護車送院搶救，男子搶救後不治。

據了解，男死者姓關（77歲），女事主姓梁（73歲），租住酒店房間數個月，現場檢獲安眠藥樽，估計兩人服用數十粒。據悉，二人患有心臟病、肝病等疾病紀錄，疑因疾病厭世，酒店職員下午清潔房間時揭發悲劇。案犨暫列「協助及教唆他人自殺」，交由油尖警區重案組第二隊跟進。

兩事主在尖沙咀某酒店昏迷。黃文威攝

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk