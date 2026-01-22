七旬婦玩FB與「上市公司CEO」暮年戀 被誘按樓借錢買金 損失逾$600萬

警方過去四星期接獲逾80宗網上情緣騙案，總損失超過4900萬港元。最大單一損失受害人涉及是一名7旬本地婦人，她自以為結交了一名「上市公司CEO」，被誘騙「投資黃金」，甚至不惜按樓借錢，最終損失超過600萬元。

警方表示，過去四星期接獲逾80宗網上情緣騙案，呼籲市民慎防。FB：守網者

警方在防騙專頁「守網者」表示，受害的70歲本地女子透過Facebook，認識一名自稱為「上市公司CEO」人士，被誘騙「投資黃金」。女子不惜將樓宇抵押借貸，分別73次轉賬超過560萬元到騙徒指定銀行戶口，並分2次將共45萬港元現金交給另一騙徒。最終騙徒失聯，受害人始知被騙。

警方呼籲市民網上交友後，應堅持與對方直接見面，及拒絕不切實際的投資計劃。如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。