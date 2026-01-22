落馬洲馬草壟鐵皮屋深夜起火 女住戶灼傷送院 疑電線短路肇禍

落馬洲發生火警。昨日（21日）深夜11時許，馬草壟路一間鐵皮屋突然冒煙起火，火勢迅速蔓延。消防接報趕至現場，隨即開喉灌救，並於短時間內將火救熄。火警中，一名女住戶手部受傷，需送院治理。

電線短路肇禍 數名居民疏散

受傷女住戶姓黃（54歲），火警發生時她及時逃出屋外，惟手部仍被火灼傷，救護員到場為其初步包紮後，送往北區醫院救治，幸當時神志清醒。受火警影響，鐵皮屋附近數名居民感威脅，在消防到達前已自行疏散到安全位置，無人被困。

火熄滅後，涉事鐵皮屋嚴重燒焦，內部雜物焚毀。消防經初步調查，相信起火原因與單位內電線短路有關，起火原因並無可疑，現階段無證據顯示涉及刑事成分。