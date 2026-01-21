海關消防打擊非法加油站 扣7部涉案車檢逾6萬公升非法燃油拘12人

海關及消防處過去兩星期採取聯合行動 「擊破」，打擊非法燃油活動，其中在屯門搗破以汽車美容做掩飾的非法加油站，檢獲正在卸載未完稅汽油的跨境貨車，貨車涉嫌利用非法改裝油缸，將未完稅汽油偷運入境，整個行動共檢獲7架涉案車輛及約67,100公升非法燃油，市值合共約310萬元，拘捕10男2女。消防處警告，非法加油站未有裝置加油站專用的消防設備，一旦發生火警或爆炸，後果嚴重，對自身或公眾構成高度危險。

海關稅收罪案調查科調查第三組指揮官張瑞敏表示，海關與消防處在過去兩周，即1月5日至18日期間，展開全港性打擊市內非法燃油販賣活動。行動中合共偵破8宗案件，檢獲超過67100公升非法燃油，市值共310萬元。當中包括6宗非法汽油案件，２宗非法柴油案件，檢獲7100公升未完稅汽油，60000公升柴油，檢獲7部涉案車輛（市值約122萬元），非法燃油總市值約190萬元，行動中拘捕12人，包括10男2女，年齡34至66歲。其中8名分別是非法油站管理員及操作員，3名是光顧非法加油站的人士，1人是貨車司機。

海關分別在九龍灣及慈雲山偏僻街道，共搗破3個流動非法加油站 ，檢獲3100公升未完稅汽油，市值約9萬元，並檢取3部供應非法汽油的輕型貨車及3部光顧非法加油站的私家車。行動中拘捕6人，包括3名非法加油站負責人，3名光顧非法加油站人士，6人均為本地男子，年齡介乎34至66歲。

海關不僅掃蕩市內流動非法加油站，亦打擊非法燃油的來源及儲存中心，行動期間，分別在屯門及元朗三個較偏僻的鄉郊位置，搗破兩個在鐵皮屋內的非法加油站，以及一個在鐵皮屋內的非法汽油儲存中心，合共檢獲4000公升未完稅汽油。其中在屯門破獲一個以汽車美容做掩飾的非法加油站，當時檢獲一部正在卸載未完稅汽油去非法加油站的跨境貨車，貨車涉嫌利用非法改裝油缸，將未完稅汽油偷運入境，然後供應予非法加油站作販賣用途。案件中拘捕一名中國籍男子為貨車司機，一名中國籍女子，是非法油站的操作員，年齡分別是37及54歲。該部跨境貨車連同上述非法加油站內3部供應非法汽油的輕型貨車，以及3部光顧非法加油站的私家車，共7部車輛市值約122萬元。根據《應課稅品條例》，將向法庭申請將車輛充公。

近年本港油價持續上升，不法分子有更大誘因去販賣較便宜的未完稅汽油圖利，誘使市民挺而走險去光顧。調查發現，不法分子利用非法改裝油缸的貨車，將未完稅汽油偷運入境，然後存入鄉郊的非法汽油儲存倉庫或直接供應予非法加油站。非法儲存倉庫再將非法汽油供應予流動非法加油站，經營非法流動加油站人士，涉嫌利用未符合消防規格的車輛，將非法汽油運載到市區較偏僻位置進行販賣，目的想增加其流動性及執法難度，非法加油站全部欠缺合規格的防火設備及裝置，對公眾構成危險。海關對有關行為絕不姑息，將果斷採取執法行動。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站。購買未完稅汽油，除了是刑事罪行留有案底，非法汽油品質亦無保證，使用非法汽油可能會對汽車造成損害，影響行車安全，市民切勿貪圖每公升便宜幾元而挺而走險，涉案車輛亦有機會因使用非法汽油而被法庭充公，絕對得不償失。

此外，消防處危險品執法課高級消防隊長葉冠雄表示，人員在1月7日及15日分別在青衣及屯門，搗破兩個非法柴油加油站，共檢獲60000公升柴油及一批入油工具，並截查4名涉案人士，包括3男1女，年齡介乎40至48歲，涉嫌違反消防條例及危險品條例，將會被檢控。為保障公眾安全，消防處亦暫停涉案的危險品車輛牌照。相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛運載危險品。消防處已檢走涉案的柴油，並會向法庭申請充公。

根據消防條例及危險品條例，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄6個月。消防處會繼續打擊相關違法行為。由於非法加油站未有裝置加油站專用的消防設備，一旦發生火警或爆炸，後果嚴重，對自身或公眾構成高度危險。