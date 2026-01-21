警聯入境處灣仔打擊違反入境條例 5女被捕
更新時間：16:33 2026-01-21 HKT
灣仔警區、灣仔分區、跑馬地分區及港島總區機動部隊人員聯同入境處於今日（21日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的針對違反入境事務條例罪行的行動。人員於灣仔區一帶拘捕2名持雙程證內地女子、1名美國籍持護照女子、1名印尼籍持香港身份證女子及1名本地女子，年齡介乎38至62歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「協助及教唆違反逗留條件」。被捕人現正被扣留調查，並將會被轉交入境處跟進。
