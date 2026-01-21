上水虐兒｜兩受害男嬰父親感痛心：希望僱主家長要睇實自己工人

一名僅4個月大的男嬰「細波」疑遭外傭虐待，導致腦出血抽搐，身上有瘀傷，需進行開腦放血手術，留醫兒童深切治療部。警方調查後，發現「細波」的16個月大胞兄亦為受害者，遂拘捕兩名外傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。「細波」的父親盧先生透露，對事件感到痛心，呼籲其他家長應「睇實」家中外傭，自己亦需好好看顧子女。

警方在記者會上表示，「細波」腦部及眼底出現出血情況，評估傷勢認為有可疑，疑由外力引致，出現嬰兒搖晃症候群的症狀，接受腦部手術後情況仍然危殆，需在深切治療部留醫，而其16個月大的哥哥右邊面頰、下巴和右前額有瘀傷。

警方續指，翻查涉事家庭的閉路電視片段，發現事發當日男嬰的父母並不在家，而由於所設的閉路電視限於客廳位置，暫時在片段中未見有確切嚴重的虐兒行為，但認為搖晃嬰兒症候群並非一下子造成，造成傷勢的確實日子及時間仍有待調查。

盧先生就事件回覆《星島頭條》，坦言作為兩名兒童的父親感到非常痛心，希望兒子能夠盡快康復，政府亦能關注事件，「希望咁多位僱主、家長，真係要好小心睇實自己工人，好好睇住自己嘅小朋友，基於私隱條例工人房冇得裝CCTV」。

