120人被誘騙投資人工智能產品 至少呃$570萬 警拘3男女涉串謀詐騙

警方早前接獲有受害人報案，指在2024年8月至2025年11月，受一名男子誘騙投資人工智能產品，以獲取每月保證利潤，惟其後未能取回有關款項，更與該名男子失去聯絡，懷疑受騙，涉案金額共約570萬元。案件交由九龍城警區重案組人員接手調查。人員經深入調查後，揭發案件共涉約120名受害人，總涉案金額有待確定。



經進一步調查，人員前日(1月19日)在九龍城警區拘捕2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎56至65歲，涉嫌串謀詐騙，現正保釋候查。人員於行動中檢獲大量文件和一批電腦。



警方提醒，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年，市民切勿以身試法。此外，警方呼籲，如市民接獲一些來歷不名的推銷電話，一定要核實對方的身份，以免墮入騙案。如有任何懷疑，請致電「防騙易」熱線18222查詢。