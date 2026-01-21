涉非法進口另類吸煙產品 廣州來港男子判監6個月
更新時間：13:11 2026-01-21 HKT
一名由廣州抵港的男子因非法進口4萬支另類吸煙產品，昨日（20日）在西九龍裁判法院被判即時監禁6個月。衞生署歡迎判決，認為監禁刑罰具相當阻嚇作用，並忠告市民和旅客切勿攜帶電子煙、加熱煙產品或草本煙等另類吸煙產品進入香港，亦不應使用任何另類吸煙產品。
前日（19日）衞生署控煙酒辦公室接獲香港海關通知，在該名涉案男子的行李中搜獲4萬支另類吸煙產品。控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士。
自《2025年控煙法例（修訂）條例》中有關控煙酒辦督察拘捕權的修訂於去年9月19日生效以來，控煙酒辦已就15宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有17人被定罪和被判處監禁，刑期由2個月至6個月不等。
根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。
