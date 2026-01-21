馬灣海面發現男浮屍 證為失蹤六旬漢
更新時間：11:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：11:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：11:15 2026-01-21 HKT
今日（21日）早上10時04分，警方接獲報案，指馬灣近珀麗灣碼頭對開，有人在海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援人員到場搜索後，在海中發現一名男子，於是將他救上岸，惟證實當場死亡。
警方經調查後，證實死者為63歲姓許男子，於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，死者為一名失蹤人士，於上周四（15日）凌晨於糖水道最後露面後便告失蹤，其家人翌日（16日）上午向警方報案。
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT