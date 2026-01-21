馬灣海面發現男浮屍 證為失蹤六旬漢

今日（21日）早上10時04分，警方接獲報案，指馬灣近珀麗灣碼頭對開，有人在海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援人員到場搜索後，在海中發現一名男子，於是將他救上岸，惟證實當場死亡。

警方經調查後，證實死者為63歲姓許男子，於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，死者為一名失蹤人士，於上周四（15日）凌晨於糖水道最後露面後便告失蹤，其家人翌日（16日）上午向警方報案。