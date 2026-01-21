珍惜生命｜鑽石山宏景花園六旬漢墮樓 疑因病厭世當場不治
更新時間：08:10 2026-01-21 HKT
今日（21日）清晨5時49分，鑽石山斧山道185號宏景花園一名男子墮樓，倒臥在大廈對開地上不省人事，其妻子發現大驚報案。救護員接報趕到，惟事主已當場死亡。
警員沒有檢獲遺書，經初步調查後相信66歲趙男事主因病厭世，由寓所墮下死亡，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
