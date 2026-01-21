珍惜生命｜鑽石山宏景花園六旬漢墮樓 疑因病厭世當場不治

今日（21日）清晨5時49分，鑽石山斧山道185號宏景花園一名男子墮樓，倒臥在大廈對開地上不省人事，其妻子發現大驚報案。救護員接報趕到，惟事主已當場死亡。

警員沒有檢獲遺書，經初步調查後相信66歲趙男事主因病厭世，由寓所墮下死亡，其死因有待驗屍後確定。

