警新界南打擊貨車超重及超速 發73張告票及傳票 3司機被捕

新界南總區交通部執行及管制組人員一連兩日（19至20日）在區內展開代號「捷風」（AIRCHAIN）的打擊貨車交通違例行動。

行動中，人員就相關違例事項共向有關車主及司機發出65張定額罰款通知書及8張傳票，主要針對車輛超重、超速、行駛期間使用流動電話，以及載貨不穩等行為。此外，人員亦就車輛結構或裝置殘缺，向相關司機發出16張欠妥車輛報告，並扣留八輛懷疑嚴重殘缺的貨車作進一步檢驗。

行動期間，警方拘捕三名年齡介乎26至36歲的本地男司機，他們分別涉嫌「駕駛超載車輛」及「欠交法庭罰款」。

警方強調，貨車超重、超速、載貨不穩及機件殘缺等違例行為，極易引致嚴重交通意外，對其他道路使用者構成重大風險。違例者一經定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁一年。警方會持續採取嚴厲執法行動，絕不姑息任何危害道路安全的行為，並呼籲駕駛人士遵守法規，切勿以身試法。