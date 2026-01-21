Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨部門港島打擊黑工聯合行動 拘捕19人

突發
更新時間：00:57 2026-01-21 HKT
港島總區包括機動部隊、西區警區、中區警區、灣仔警區、東區警區人員聯同相關部門人員，周二（20日）進行代號「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查港島多個罪案黑點，共拘捕19人。

行動中，6名內地女子、6名非華裔女子、2名非華裔男子、2名內地男子、2名本地男子及一名外籍女子，年齡介乎25至62歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「逾期居留」、「管有偽造身份證」、「非法接受僱傭工作或開辦或參與任何業務」及「僱用不可合法受僱的人」等被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

跨部門港島打擊黑工聯合行動 拘捕19人。警方圖片
跨部門港島打擊黑工聯合行動 拘捕19人。警方圖片
跨部門港島打擊黑工聯合行動 拘捕19人。警方圖片
跨部門港島打擊黑工聯合行動 拘捕19人。警方圖片

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年；僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款五十萬元及監禁十年。

 

 

