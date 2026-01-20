29歲司機持失效駕照 騙取醫企司機一職 兩個月後因超速被揭發

屯門一名29歲男司機去年11月超速駕駛，被警方發現。然而警方深入調查後，竟揭發他所持的是一張被取消資格的駕駛執照；而該男也曾利用此失效駕照，去年9月從一間醫療公司騙取到司機一職。最終，警方今日（1月20日）以三宗罪拘捕涉案司機。

警方表示，一部私家車於去年11月29日，在屯門區被偵速攝影機偵測到超速駕駛，案件交由警方中央交通攝影機違例調查組接手調查。人員向一名29歲姓孫男司機發出「要求提供司機身份詳情通知書」，其後確認被捕男子為當日違例司機。

進一步調查得知，該名被捕男子已在2024年11月因在暫准駕駛執照期間，違反交通法例而被運輸署指令取消駕駛資格，但該名男子在去年9月懷疑出示被取消的駕駛執照，欺騙一間醫療公司以獲得聘請為司機的職位及相關薪酬。

男子涉嫌以欺騙手段取得金錢利益、超速駕駛及無牌駕駛，今日（1月20日）在沙田拘捕，現正被扣查。案件由沙田警區刑事調查隊第七隊跟進。

