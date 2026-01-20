港男約內地女遊澳門住同房 疑竊近萬元後翌早借故逃遁 警查天眼拘人

澳門治安警今日（1月20日）表示，一名持中國護照的女事主，去年10月透過手機交友平台認識一名40多歲姓宋香港男子。去年12月13日，兩人相約在澳門遊玩，期間入住港男登記的酒店房。至15日早上，港男聲稱自行外出食早餐，但離開房間後即不知所終，女事主試圖聯絡但發現被對方封鎖。女事主檢查手袋，發現8800元人民幣現金（折合約9800港元）不翼而飛，遂報警求助。

澳門治安警接報後，透過酒店監控及天眼系統鎖定港男身份。延至上周六（1月17日）下午，港男於港珠澳大橋口岸現身，澳門警方隨即將他截獲。港男事後否認指控，他涉嫌觸犯盜竊罪，案件移送當地檢察院偵辦。

