42歲無業港男北海道三度非禮少女被捕 連續於新幹線巴士街道作案

日本北海道一名42歲港男，涉嫌三度非禮少女，被當地警方拘捕。案情指，該港男涉去年9月在新幹線車廂猥褻少女，至去年12月在東京再入境時被捕。北海道警方翻查閉路電視後，進一步揭發他涉及另外兩宗去年9月發生於札幌街頭及巴士車廂的同類案，至本周一（1月19日）再次將他拘捕。港男被捕後拒絕認罪，當地警方正追查他是否涉及更多同類罪行。

據北海道傳媒報道，涉案42歲男子音譯姓鄧（タン ワイ ルン），持中國及英國國籍，報稱無業並居住香港。他首先在去年9月1日當地下午5時許，在奧津輕今別車站往木古內車站一列新幹線車廂內，非禮一名10多歲少女。事隔3個多月後，該男去年12月18日飛抵東京成田機場，試圖以旅行目的再次入境日本時，被日本警方拘捕。

男子涉嫌於札幌街頭非禮少女。網上圖片

當地警方經翻查閉路電視後，揭發該名港男涉及其他非禮案件，至本周一（1月19日）再次將他拘捕。案情指，去年9月4日當地晚上9時許，該名港男在札幌市中央區街道，先以簡單日語靠近另一名10多歲陌生少女，其後再向她擁抱猥褻，隨後逃之夭夭。少女沒有受傷，事後報案求助。

報道指，該名港男亦涉嫌上述案件同一日，在札幌一巴士車廂內犯同類案件。他被捕後否認犯罪，聲稱對案情毫不知情，當地警方正追查他是否涉及其他案件。

男子涉嫌於札幌街頭非禮少女。網上圖片