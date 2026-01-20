從心出發 為生命而談 警察談判組半世紀的使命

成立半世紀的警察談判組（談判組）將於一月二十二及二十三日舉辦50周年發展研討會，匯聚內地及海外談判專家，標誌開展內聯外通新篇章。有份籌備今次盛事的督察陳日風與談判組同行20載，他接受今期《警聲》訪問時指團隊近年從以應對為主的危機干預，擴展到主動的危機預防，實現了自己踏上談判之路的初心。

陳日風為談判組成員，現於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官。

陳日風（前排右）20年間處理數百宗案件，堅信聆聽是開啟對話的關鍵。

憑着以心為心的信念，陳日風（後排右三）至今保持着百分百成功的談判紀錄。

「當時駐守雜項調查小隊的我負責調查自殺案件，我常常反思與其事後惋惜，不如反客為主，在悲劇發生前主動介入！」這份決心推動陳日風通過嚴格遴選，成功加入談判組。20年間處理數百宗案件，他堅信聆聽是開啟對話的關鍵：「電視劇中說一句『我明白你』容易，但我們確切沒有經歷過事主的遭遇，豈能真正體會到他們的感受呢？唯有我們真誠聆聽，從心講出想法，透過共情才能讓對方打開心扉。」

憑着這份以心為心的信念，陳日風至今保持着百分百成功的談判紀錄，無綫新聞節目更於五年間兩度為他追蹤報道。他現在於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官，將實戰淬煉的「心法」傳授後輩：「談判不在於話術之中，而在聆聽。我們要尊重每一個生命，用同理心深度聆聽。」

談判組50年來不斷優化發展，由以往單純應對危機，主動提升到預防危機。團隊積極與心理服務課協作，邀請警察臨床心理學家參與培訓；針對近年急升的青少年自殺案件，團隊走入校園，為教師提供危機處理訓練。陳日風坦言：「我們致力防患未然，只要有心聆聽、易地而處，人人都可以是談判員！」

邁向金禧新里程，談判組更積極聯通世界，在即將舉行的國際研討會中，與內地和海外同行，聯同教育局、社會福利署、學界，以及心理學和精神科範疇專家，跨專業探討危機管理、自殺預防等議題。陳日風指出：「各地案件形勢各異，交流成功對策，揉合不同專業，能夠有助開拓新思路。香港作為國家窗口，正好發揮橋樑作用，以專業聯繫專業。」

由個人初心到團隊使命，從本地協作到國際聯通，陳日風與談判組成員時刻自強不息，他自豪地說：「團隊半世紀的紮根耕耘，以專業能力贏得市民信任，說好了警察故事；在50周年的重要時刻，我們為能夠進一步代表警隊，向國際同行展示奮鬥成果而感到光榮，期望在今次交流中傳遞香港警察的專業精神，讓世界看見屬於國家和香港的好故事。」