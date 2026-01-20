Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西男尖沙咀買Richard Mille名錶 海外換錶帶揭懷疑賊贓 返港報警求助

更新時間：18:22 2026-01-20 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-20 HKT

一名巴西男子疑在尖沙咀一間錶行誤購賊贓。今日（20日）中午12時24分，一名外籍男子親自到尖沙咀警署報案，指他早前在尖沙咀麼地道一間錶行購買一隻Richard Mille（里查德米爾）手錶，之後發現該隻手錶懷疑是賊贓。警方將案件列作「處理贓物」調查，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

消息稱，45歲男事主為巴西籍，持護照來港。早前他使用9.7萬泰達幣（約值75萬港元）購買一隻Richard Mille手錶，其後他將手錶帶到海外更換錶帶，詎料當地職員根據紀錄，發現該手錶疑為「老鼠貨」。事主只好將手錶交還予當地維修公司的職員，今日再到香港時隨即到警署報案。

巴西男早前於麼地道一間錶行購買名錶，詎料買中「老鼠貨」。
