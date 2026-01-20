跨部門深水埗反罪惡拘22人 涉非法入境及僱用黑工等

警方表示，深水埗警區聯同相關部門於昨日（19日）在深水埗及長沙灣區，展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕22人。



被捕人士包括17名內地女子、3名內地男子、1名外籍女子及1名本地女子（年齡介乎30至53歲），他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「非法入境」及「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕人士正被扣留調查，並將會被轉交相關部門跟進。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。