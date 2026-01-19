Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴灣電單車意外撞欄 鐵騎士重創不治 現場遺血牆

突發
更新時間：18:04 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-19 HKT

柴灣發生嚴重交通意外，一部電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛，至IVE柴灣分校對開，準備駛入盛泰道前懷疑意外撞欄，中年鐵騎士被抛出車外，倒臥路邊草叢重創浴血。救護員接報趕至時，鐵騎士不省人事，隨即被送往東區醫院搶救，可惜最終不治。

事後現場所見，路邊草叢血跡斑斑，鮮血更流淌至草叢下方護土牆，涉事電單車則停泊在傷者倒地位置外約200米欄杆，多名警員在場蒐證。事發原因仍在調查。

