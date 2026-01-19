Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬2026｜跑手孭B陪跑 兒科醫生：一旦仆倒 傷害難以想像

更新時間：17:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:27 2026-01-19 HKT

渣打馬拉松雖然曲終人散，但一名男跑手孭住BB參加比賽，掀起全城熱話，有網民擔心BB容易造成腦震盪。香港兒科專科醫生歐陽卓倫反對跑手拿BB冒險，他表示，跑步期間仆倒或跌低相當普遍，倘孭住BB參賽，一旦發生意外，整個人向前撲地倒下，成人的身體可能壓傷BB，造成難以想像的傷害。

香港兒科專科醫生歐陽卓倫。
香港兒科專科醫生歐陽卓倫。

歐陽醫生認同田徑總會做法，即場要求有關跑手離開賽道，以確保安全。他指出，帶同BB參賽，在長途賽事發生意外常見，弱小的BB被成人的體重壓住，可能造成頭部、手腳受傷，做法絕對理性。他認為，父母為BB着想，不應帶同BB陪跑，大會亦明確列明，跑手有甚麼不宜做，避免同類事情發生。

根據渣馬官網表示，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿16歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松2026之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。

 

