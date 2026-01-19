渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽

一年一度的渣打馬拉松昨日（18日）舉行，一名男跑手孭住嬰兒參加比賽，引來全城熱議。田徑總會回覆《星島頭條》，證實有參賽者違規帶嬰兒參賽，即場要求他離開賽道，以確保安全。

田總：如發現違規行為 保留拒絕日後參賽權利

田徑總會指大會確定在賽事期間，已終止該名違規的參賽者繼續作賽及安排他離開賽道，以確保安全。大會工作人員如在賽道範圍發現違規行為，會要求參賽者停止比賽及離開賽道，並取消其參賽資格，以及會保留拒絕有關人士日後參賽權利。大會提醒參賽者遵守大會競賽規則，不應在比賽期間作出對自身及他人構成危險的事情。

昨日有網民上載一段影片至threads，片中見到一名戴眼鏡、孭背囊的中年男子參加賽事，惟他身前孭住一名疑似只有半歲大的嬰兒，而號碼布則扣在嬰兒的防風被。男子當時身處西九龍公路近海盈邨，準備跑往昂船洲方向，當時他的左手托住嬰兒的頸部，而右手則留住手提電話，懷中的嬰兒未有哭喊，但每名經過跑手則會扭頭側望。

翻查渣馬紀錄，帶同嬰兒參賽的跑手姓Wang，今日參加全馬，清晨6時25分開始起步，大約用2小時20分完成15公里，平均9分鐘22秒完成1公里，但最終沒有完成賽事。根據渣馬官網表示，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿 16 歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松2026之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。

身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴接受《星島頭條》查詢時直言，該名男子帶同嬰孩參賽並不恰當且危險，其行為或會令嬰孩感到不適，而且過程中其他參賽者亦可能會撞到嬰孩，雖然難以判斷其行為是否干犯虐兒罪行，但肯定是「將小朋友放在一個不安全的情況下」，認為主辦方如果發現理應即時制止有關行為。