吐露港公路GT-R跑車失事嚴重損毀　司機蹤杳警追查下落

突發
更新時間：07:03 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:03 2026-01-19 HKT

大埔凌晨發生交通意外。今日（19日）凌晨約5時，警方接獲報案，指一輛私家車在吐露港公路往沙田方向、近天賦海灣對開位置失事，車輛嚴重損毀。

救援人員接報到場，惟未有發現私家車司機，疑意外後離去。現場有一輛客貨車右邊倒後鏡損毀，懷疑被私家車撞擊後飛散的碎片擊中。

據了解，涉事私家車為一輛GT-R R35跑車，事發前疑與另一輛車輛一同沿路行駛，至上址時懷疑失控，先撞向路中分隔石壆，其後反彈至路肩石壆，期間有碎片擊中途經的客貨車。

涉事的GT-R跑車車頭及車尾均嚴重損毀，「死氣喉」亦幾乎飛脫。警方調查期間，在現場未發現涉事私家車的車牌，但在車內尋回行車證，經查證車輛並非失車。警方正就事件展開調查，並追查私家車司機下落。

