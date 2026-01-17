樂華南邨謀殺案｜35歲女被殺藏屍油壓床 男友潛逃半月落網 警今午交代案情 

牛頭角樂華南邨上月30日揭發命案，35歲姓譚本地女子慘遭殺害，更被藏屍於喜華樓單位內的床褥與床架之間，東九龍總區重案組接手跟進，一直追緝女死者已潛逃東南亞的非華裔男友。經過半個月的追查，兇徒已落網並移交本港警方，警方將於今日下午交代案情。

譚姓女死者本身家住秀茂坪區，她與涉案的非華裔男友只拍拖半年，卻感情生變鬧分手。她於上月28日曾告知家人，會到男友的樂華南邨住所收拾自己的財物，再返回家中。詎料譚女一去不返，至29日清晨5時30分，其67歲母親發現她仍未歸家，嘗試聯絡亦不果，遂於當晚報案求助。據悉，由於譚女曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

12月30日凌晨，警方聯同消防前往譚女男友的喜華樓單位，破門入屋調查，最終搜查至同日早上揭發命案，在床架內發現女死者遺體。涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。

警方將案件列作謀殺，銷定女死者的非華裔男友與案件有關，追緝其下落，並調查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。